Hollywood piange Nichelle Nichols | anche Biden la elogia

(Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) –è in lutto per la morte di, l’attrice americana che ha fatto la storia della televisione per la sua interpretazione dell’ufficiale delle comunicazioni, il tenente Uhura nella serie tv ‘Star Trek’. E’ quanto scrive ‘TheReporter’. L’attrice è morta sabato scorso per cause naturali all’età di 89 anni. “La sua luce, tuttavia, come le antiche galassie che ora vengono viste per la prima volta, rimarrà per noi e le generazioni future per godere, imparare e trarre ispirazione – ha scritto ieri su facebook il figlio dell’attrice Kyle Johnson – La sua è stata una vita ben vissuta e come tale un modello per tutti noi”., tra i cui fan c’eranoMartin Luther King Jr. e Barack Obama, ha contribuito con il suo personaggio a rompere la ...