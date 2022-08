“Ho scoperto la malattia”. Ansia tra i fan dell’attrice, la notizia arriva al quinto mese di gravidanza (Di lunedì 1 agosto 2022) Mandy Moore, l’attrice conosciuta tra gli altri per il Dottor Dolittle 2 con Eddie Murphy, ha rivelato che dovrà partorire senza antidolorifici a causa di una rara malattia autoimmune del sangue chiamata porpora trombocitopenica immunitaria (ITP). Parole che hanno messo in allarme in fan della star di ‘This is us’. “Le mie piastrine sono troppo basse per un’epidurale”, ha detto Moore, 38 anni, all’outlet. Ha detto di aver dovuto prendere la stessa precauzione quando ha dato alla luce suo figlio August “Gus” Goldsmith, che ora ha 17 mesi. “È stato terribile. Ma posso farlo ancora una volta. Posso scalare di nuovo quella montagna”, ha continuato Moore, riflettendo sulla sua prima esperienza di nascita. “Vorrei che i farmaci fossero un’opzione – solo l’idea di essere sul tavolo è così bella. Ma andremo avanti come abbiamo fatto l’ultima volta”. Moore si sta prendendo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 agosto 2022) Mandy Moore, l’attrice conosciuta tra gli altri per il Dottor Dolittle 2 con Eddie Murphy, ha rivelato che dovrà partorire senza antidolorifici a causa di una raraautoimmune del sangue chiamata porpora trombocitopenica immunitaria (ITP). Parole che hanno messo in allarme in fan della star di ‘This is us’. “Le mie piastrine sono troppo basse per un’epidurale”, ha detto Moore, 38 anni, all’outlet. Ha detto di aver dovuto prendere la stessa precauzione quando ha dato alla luce suo figlio August “Gus” Goldsmith, che ora ha 17 mesi. “È stato terribile. Ma posso farlo ancora una volta. Posso scalare di nuovo quella montagna”, ha continuato Moore, riflettendo sulla sua prima esperienza di nascita. “Vorrei che i farmaci fossero un’opzione – solo l’idea di essere sul tavolo è così bella. Ma andremo avanti come abbiamo fatto l’ultima volta”. Moore si sta prendendo ...

