«Ho i miei dubbi, ma le auguro di avere finalmente trovato l'amore che stava cercando» (Di lunedì 1 agosto 2022) Mentre il mondo impazzisce per il ritorno di fiamma di Jennifer Lopez e Ben Affleck corollato dal matrimonio a Las vegas, rispunta il primo marito di lei, Ojani Noa. Che in un'intervista al Daily Mail spiega: «Non credo che dureranno». Jennifer Lopez e Ben Affleck e tutti i grandi amori - finiti - del passato guarda le foto Parla Ojani Noa, il primo marito di Jennifer Lopez Mentre tutto il mondo tifa per la favola moderna dei Bennifer, spuntano i primi dubbi e perplessità sul futuro di questa storia fatta di passione ed eterno ritorno. La voce viene niente meno che dal primo marito di lei.

