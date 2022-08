Hanno fatto la storia la storia della Tv, li avete riconosciuti? (Di lunedì 1 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tutti coloro che sono cresciuti negli anni ’80 non possono non aver riconosciuto i quattro volti nella foto qui sotto. Hanno fatto la storia della tv e del programma che conducevano: ecco chi sono. Dalla fine degli anni ’50 fino ad oggi il pubblico tv è stato invaso da centinaia di trasmissioni di ogni genere: Leggi su youmovies (Di lunedì 1 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tutti coloro che sono cresciuti negli anni ’80 non possono non aver riconosciuto i quattro volti nella foto qui sotto.latv e del programma che conducevano: ecco chi sono. Dalla fine degli anni ’50 fino ad oggi il pubblico tv è stato invaso da centinaia di trasmissioni di ogni genere:

sandrogozi : In UE abbiamo lavorato per ?@RenewEurope? dal 2018. Oggi è una realtà politica a cui hanno aderito prima ?… - PaoloCond : Non votate candidati “paracadutati”, votate chi ha mostrato di saper amministrare, e se viene dalle professioni è… - Djuricic10 : Dopo quattro anni e 100 partite giocate con la maglia neroverde è arrivato il momento dei saluti. Prima di tutto vo… - LGobbini : @CCv7356 @lifemusic @marattin Conte e Salvini hanno aperto voragini nei conti pubblici. Il fatto che gli altri non… - unoduecento_ : 1 agosto e io ce l’ho ancora con programma perché non mi hanno fatto vedere il percorso di Luigi -