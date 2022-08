Grande successo per il Concertozzo | 100mila euro devoluti a Cesvi

(Di lunedì 1 agosto 2022) Bergamo. Lunedì 1° agosto, Elio e le Storie Tese e il Trio Medusa hanno consegnato al’assegno di 100 milache saranno destinati alla ripartenza di Bu?a, città dell’Ucraina: verranno effettuati interventi di riparazione e ristrutturazione di strutture educative, per garantire il rientro dei bambini negli asili e nelle scuole a settembre, e verrà attivato un centro diurno che offrirà attività ludico-ricreative ad oltre 3.000 minori e un supporto psicosociale per il trattamento dei sintomi da stress post traumatico per mamme e bambini. Questa cifra raccolta, si aggiunge ai 150.000che il progetto #insiemeperlamusica, nato nella primavera del 2020, aveva devoluto a 46 band emergenti per aiutarle nel periodo della pandemia. “La nostra Woodstock bergamasca ha puntato i riflettori su molti temi attuali, dalla necessità di ...

