GPS, ecco le graduatorie: elenco aggiornato con Siena, Ancona, Teramo, La Spezia, Grosseto, Bari, Campobasso (Di lunedì 1 agosto 2022) Attesa tra gli aspiranti supplenti 2022/23 per la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze, GPS, e graduatorie di istituto. Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare gli avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie. Benevento pubblica oggi le graduatorie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 agosto 2022) Attesa tra gli aspiranti supplenti 2022/23 per la pubblicazione delleprovinciali per le supplenze, GPS, edi istituto. Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare gli avvisi relativi alla pubblicazione delle. Benevento pubblica oggi le. L'articolo .

Ticonsiglio : ??Graduatorie GPS 2022: elenco per province Gli Uffici scolastici stanno pubblicando le graduatorie provinciali per… - lacittanews : Di redazione Attesa tra gli aspiranti supplenti 2022/23 per la pubblicazione delle graduatorie prov… - TecnicaScuola : Gps, ecco come scegliere le 150 preferenze per chi ha più classi di concorso -- - ProDocente : Gps, ecco come scegliere le 150 preferenze per chi ha più classi di concorso - Edoenonsolo : @runner_me_ Ecco un posto carino a Venezia: Stappo 340 134 2140 -