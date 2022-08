Google, ecco il Doodle dedicato alla Pétanque: bocce che passione! (Di lunedì 1 agosto 2022) Un gioco universale e apprezzato in giro per il mondo: oggi Google celebra la Pétanque, equivalente delle nostre bocce, con un divertente Doodle tutto da giocare. Gli utenti del motore di ricerca potranno utilizzare il semplice giochino, immergendosi all’interno di una disciplina sportiva che a breve potrebbe debuttare anche ai Giochi Olimpici. Dopo la nascita in Francia nei primi anni del 1900, le Olimpiadi del 2024 potrebbero testimoniare l’arrivo delle bocce anche nel palcoscenico più prestigioso. Una proposta avanzata dalla Confédération Mondiale des Sports, al quale Google ha deciso di decidere anche uno dei suoi caratteristici Doodle. All’interno del gioco online sarà possibile giocare con amici, trovare un avversario o allenarsi facendo ... Leggi su zon (Di lunedì 1 agosto 2022) Un gioco universale e apprezzato in giro per il mondo: oggicelebra la, equivalente delle nostre, con un divertentetutto da giocare. Gli utenti del motore di ricerca potranno utilizzare il semplice giochino, immergendosi all’interno di una disciplina sportiva che a breve potrebbe debuttare anche ai Giochi Olimpici. Dopo la nascita in Francia nei primi anni del 1900, le Olimpiadi del 2024 potrebbero testimoniare l’arrivo delleanche nel palcoscenico più prestigioso. Una proposta avanzata dConfédération Mondiale des Sports, al qualeha deciso di decidere anche uno dei suoi caratteristici. All’interno del gioco online sarà possibile giocare con amici, trovare un avversario o allenarsi facendo ...

GDPR25thMay18 : RT @ma_rosati: Privacy, Google Analytics 4 è fumo negli occhi: ecco perché non risolve il problema di Agenda Digitale - ma_rosati : Privacy, Google Analytics 4 è fumo negli occhi: ecco perché non risolve il problema di Agenda Digitale… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Giornalisti, Ecco le regole per andare in pensione dal 1° luglio 2022 - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Bonus una tantum 200 Euro: l'INPS fa finalmente chiarezza, ecco la nota - In… - StartMagNews : RT @andrea_boscaro: Una campagna elettorale estiva, con meno TV e incontri nelle città, sarà ancora più digitale. Ecco perchè deve essere p… -