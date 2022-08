Golf, Ryder Cup 2023 Roma: Luke Donald è il nuovo capitano del Team Europe, sostituisce Stenson (Di lunedì 1 agosto 2022) Luke Donald è il nuovo capitano del Team Europe per l’edizione 2023 della Ryder Cup, in programma al Marco Simone Golf and Country Club di Guidonia, alle porte di Roma, dal 25 settembre al 1 ottobre dell’anno prossimo. L’inglese ex numero uno del mondo sostituisce quindi lo svedese Henrik Stenson, rimosso dal ruolo nei giorni scorsi dopo la sua adesione alla superlega araba LIV. Una scelta di continuità, con Donald che ha vinto tutte e 4 le edizioni in cui ha giocato (2004, 2006, 2010, 2012) per poi essere vicecapitano nel 2018 a Parigi e nel 2021 a Whistling Straits. Da capire adesso se i ruoli già assegnati di vicecapitano saranno ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022)è ildelper l’edizionedellaCup, in programma al Marco Simoneand Country Club di Guidonia, alle porte di, dal 25 settembre al 1 ottobre dell’anno prossimo. L’inglese ex numero uno del mondoquindi lo svedese Henrik, rimosso dal ruolo nei giorni scorsi dopo la sua adesione alla superlega araba LIV. Una scelta di continuità, conche ha vinto tutte e 4 le edizioni in cui ha giocato (2004, 2006, 2010, 2012) per poi essere vicenel 2018 a Parigi e nel 2021 a Whistling Straits. Da capire adesso se i ruoli già assegnati di vicesaranno ...

sportface2016 : #Golf #RyderCup Luke #Donald è il nuovo capitano di @RyderCupEurope per l'edizione 2023 in programma a Roma - cusferraragolf : Ryder Cup: è Luke Donald il nuovo capitano dell’Europa - ilgiornale : Filippo Celli, campione europeo e Silver Medal al British Open ha cambiato la sua vita in 20 giorni: 'Subito in cam… - Luxgraph : Ryder Cup, Donald in pole per guidare l'Europa: 'Sono pronto' - susydigennaro : RT @napolimagazine: Golf, Ryder Cup 2023, Donald: 'Sono pronto a guidare l'Europa' -