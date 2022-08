Gli statunitensi comprano auto elettriche per la tecnologia (Di lunedì 1 agosto 2022) Polestar ha commissionato una nuova ricerca relativa ai motivi per i quali gli statunitensi scelgono di acquistare delle automobili elettriche. Ebbene, dai risultati del sondaggio è emerso che il 55% dei proprietari di veicoli elettrici americani hanno scelto questi modelli per ragioni diverse da quelle ambientali ed ecologiche. La discriminante, infatti, risiede nella tecnologia innovativa Leggi su periodicodaily (Di lunedì 1 agosto 2022) Polestar ha commissionato una nuova ricerca relativa ai motivi per i quali gliscelgono di acquistare dellemobili. Ebbene, dai risultati del sondaggio è emerso che il 55% dei proprietari di veicoli elettrici americani hanno scelto questi modelli per ragioni diverse da quelle ambientali ed ecologiche. La discriminante, infatti, risiede nellainnovativa

Federvolley : #VolleyballNationsLeague ?? @usavolleyball ????vola in finale??! Gli statunitensi hanno superato in semifinale 3-0 la… - ninobagala : RT @Silvia00072: ???? Un gruppo di portaerei statunitensi si sta dirigendo verso Taiwan mentre aumentano le tensioni sulla possibile visita d… - CeotechI : Meta non pagherà gli editori di notizie statunitensi #Affari #Business #Economia #Facebook #FacebookMeta… - RICKDECKARD1962 : RT @paridepuglia: Semmai sono stati proprio gli statunitensi e non zio Vlady che, nel corso degli anni hanno ucciso le democrazie occidenta… - paridepuglia : Semmai sono stati proprio gli statunitensi e non zio Vlady che, nel corso degli anni hanno ucciso le democrazie occ… -