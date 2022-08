Gli 80 anni di Giancarlo Giannini | dalla commedia all' italiana al successo internazionale

VittorioSgarbi : Giusta la “tassa sui super ricchi” proposta da Letta. Ma gli sfugge un dettaglio. Ormai da anni i “super ricchi” st… - Tommasocerno : Giornata storica. Dopo 10 anni @FedericoDinca e @maurizio_crippa scoprono che non gli piace il @Mov5Stelle. Non cre… - Antonio_Tajani : Ci vediamo tra poco a @Mezzorainpiu ospite di Lucia Annunziata. Parliamo di programmi e di come vogliamo governare… - cercandocasae : RT @dolcerimmel: Dovete levarvi il brutto vizio di dire la vostra su ogni tragedia. Gli errori li facciamo tutti i giorni nella vita, figur… - Debora98398253 : RT @1ltAldo: Morta nel sonno collega 24 anni di mia sorella vaccinata x3... Lascia una bambina La rabbia si mischia al disgusto Si parla ap… -

... il quotidiano eallegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Vaccini, negli Usa arrivano quelli per i bambini tra 6 mesi e 5Vaiolo delle scimmie, l'...Il presidente Vladimir Putin, 69, alla parata della marina militare russa s San Pietroburgo di Alessandro Farruggia È un Putin ...analisti concordano nel leggerlo come mossa aggressiva verso i ...Sconcerto e dolore per l’improvvisa scomparsa di Matteo Ragazzi, “Teone” per tutti gli amici. Il giovane aveva appena 35 anni ed è stato ucciso l’altra sera da un infarto che non gli ha lasciato ...PARIGI Paul De Gelder ha sempre avuto paura degli squali. Fin da bambino, quando suo nonno lo portava a pescare nell'oceano di fonte a casa sua a Melbourne. Ama raccontare di essere diventato ...