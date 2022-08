Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano? L'indiscrezione che fa sognarei fan della coppia (Di lunedì 1 agosto 2022) Secondo alcuni rumors Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposeranno a breve: ecco l'indiscrezione che sta facendo sognare i fan della coppia. Pierpaolo Pretelli avrebbe chiesto a Giulia Salemi di sposarlo, ricevendo un sì come risposta: l'indiscrezione è stata lanciata da Dagospia. I diretti interessati non hanno rivelato nulla ma i #prelemi, come si fanno chiamare i fan della coppia, sono già pronti a festeggiare le nozze dei loro beniamini. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono conosciuti e fidanzati all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5, complice ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 agosto 2022) Secondo alcuni rumorssi sposeranno a breve: ecco l'che sta facendo sognare i fanavrebbe chiesto adi sposarlo, ricevendo un sì come risposta: l'è stata lanciata da Dagospia. I diretti interessati non hanno rivelato nulla ma i #prelemi, come si fanno chiamare i fan, sono già pronti a festeggiare le nozze dei loro beniamini.si sono conosciuti e fidanzati all'internocasa del Grande Fratello Vip 5, complice ...

