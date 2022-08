Giulia Salemi, bacio inaspettato dell’ex Ridge di Beautiful: la reazione dell’influencer è imperdibile – VIDEO (Di lunedì 1 agosto 2022) Tra le ipotesi di una presunta crisi e le indiscrezioni sull’intenzione di sposarsi, la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continua a tenere banco ed a far parlare di sé. A quanto pare non ci sarebbe nulla crisi in corso, secondo i ben informati e questo avrebbe fatto tirare un sospiro di sollievo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 1 agosto 2022) Tra le ipotesi di una presunta crisi e le indiscrezioni sull’intenzione di sposarsi, la coppia formata dae Pierpaolo Pretelli continua a tenere banco ed a far parlare di sé. A quanto pare non ci sarebbe nulla crisi in corso, secondo i ben informati e questo avrebbe fatto tirare un sospiro di sollievo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fanpage : I #PRELEMI hanno scatenato il pubblico del Giffoni Film Festival ieri, scambiandosi un romantico e passionale baci… - MediasetTgcom24 : Pierpaolo Pretelli raggiunge Giulia Salemi al Giffoni Film Festival ed è subito bacio sul palco #giuliasalemi… - ParliamoDiNews : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, matrimonio in vista? I rumors dicono che si sposano a breve - Gossip Italia New… - fabiett14888394 : @Vero34955712 @pierpaolopretel @GiuliaSalemi93 Mi fate schifo voi...rideva ed è andata via perché c era gente...tut… - Sara74927299 : Lei non ha fatto gli auguri a Pier rispetto all'anno scorso zero IG #PRELEMI -