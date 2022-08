«Giulia non era alterata», parla il ragazzo che ha accompagnato le sorelle alla stazione di Riccione (Di lunedì 1 agosto 2022) Tra le diverse testimonianze che la polizia sta raccogliendo sulla morte di Giulia e Alessia Pisanu, investite da un treno alta velocità ieri 31 luglio, c’è anche quella di un ragazzo di 24 anni che aveva accompagnato le due giovani in stazione, dopo una nottata in discoteca. Ha riferito agli inquirenti di averle viste entrambe la sera precedente al locale e di aver poi rivisto nuovamente la sorella maggiore fuori dalla discoteca, stesa a terra. Secondo quanto ha riportato, era «stanca, ma non in uno stato di particolare alterazione». Giulia gli aveva raccontato di aver lavorato tutto il giorno prima di partire per Riccione con la sorella. Per questo era molto provata. A lei avrebbero poi rubato il cellulare, così durante il tragitto dal locale alla ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 agosto 2022) Tra le diverse testimonianze che la polizia sta raccogliendo sulla morte die Alessia Pisanu, investite da un treno alta velocità ieri 31 luglio, c’è anche quella di undi 24 anni che avevale due giovani in, dopo una nottata in discoteca. Ha riferito agli inquirenti di averle viste entrambe la sera precedente al locale e di aver poi rivisto nuovamente la sorella maggiore fuori ddiscoteca, stesa a terra. Secondo quanto ha riportato, era «stanca, ma non in uno stato di particolare alterazione».gli aveva raccontato di aver lavorato tutto il giorno prima di partire percon la sorella. Per questo era molto provata. A lei avrebbero poi rubato il cellulare, così durante il tragitto dal locale...

