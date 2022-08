"Giorgia è un pericolo". Ma prima correvano per farsi i selfie con lei (Di lunedì 1 agosto 2022) Il collante del centrosinistra è il «pericolo Meloni». A sentire i leader dei partiti che si oppongono al centrodestra il 25 settembre bisogna andare andare a votare in massa per impedire che la leader di Fratelli d'Italia- prima stabilmente in tutti i sondaggi - finisca a Palazzo Chigi. «È troppo di destra», è l'avvertimento. E ancora: cosa ne sarebbe dell'Italia se diventasse premier chi intrattiene rapporti politici con Viktor Orban? Poi, come in ogni campagna elettorale che si rispetti, è già tornato alla ribalta il «rischio fascismo». C'è chi lo dice apertamente, come ha fatto ieri ad esempio lo scrittore e giornalista Alan Friedman, che ha twittato: «Quiz: che cosa potrebbero avere in comune (nella storia della politica italiana) il 1922 e il 2022?». Il riferimento, per nulla velato, è alla Marcia su Roma. Un pericolo evocato ... Leggi su iltempo (Di lunedì 1 agosto 2022) Il collante del centrosinistra è il «Meloni». A sentire i leader dei partiti che si oppongono al centrodestra il 25 settembre bisogna andare andare a votare in massa per impedire che la leader di Fratelli d'Italia-stabilmente in tutti i sondaggi - finisca a Palazzo Chigi. «È troppo di destra», è l'avvertimento. E ancora: cosa ne sarebbe dell'Italia se diventasse premier chi intrattiene rapporti politici con Viktor Orban? Poi, come in ogni campagna elettorale che si rispetti, è già tornato alla ribalta il «rischio fascismo». C'è chi lo dice apertamente, come ha fatto ieri ad esempio lo scrittore e giornalista Alan Friedman, che ha twittato: «Quiz: che cosa potrebbero avere in comune (nella storia della politica italiana) il 1922 e il 2022?». Il riferimento, per nulla velato, è alla Marcia su Roma. Unevocato ...

Diego_Bruno80 : RT @tempoweb: @GiorgiaMeloni è un pericolo. Ma prima facevano la fila per partecipare alle sue convention #1agosto @FratellidItalia @dar_ma… - tempoweb : @GiorgiaMeloni è un pericolo. Ma prima facevano la fila per partecipare alle sue convention #1agosto… - BachBad : RT @La_manina__: Il Presidente del Consiglio in pectore Giorgia Meloni si rivolge a Formigli apostrofando i suoi tweet come 'penosa propaga… - bibisemp1 : @Giorgia Vergognati cafona maleducata, fate schifo , il vero pericolo fascista siete voi - Antonio47399106 : RT @Libero_official: Anche Mario #Giordano se la prende con la #sinistra che non accetta sconfitte: 'Le elezioni valgono solo quando vincon… -