Gazzetta | su Raspadori c’è anche la Juventus | il Napoli rischia di perderlo

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 1 agosto 2022) Cho ha tempo, non aspetti tempo. Si fa intricata la trattativa tra ile il Sassuolo per. Perché, scrive la, si è inserita lache cerca un attaccante. La Juve ha preso contatti con Tullio Tinti per conoscere la situazione contrattuale die a che punto è la trattativa con il. Un sondaggio esplorativo frutto di una strategia: lavuole un attaccante e già mesi fa aveva inseritonel suo “listone”. (…) Allegri, infatti, pur avendo un debole per Morata sarebbe felice di prendere un profilo come, che è considerato “pronto uso”. Trae Sassuolo non c’è nessuna novità. Ilha offerto tra i 25 e ...