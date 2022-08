"Gayolo delle scimmie": com'è nato il disgustoso hashtag su Twitter (Di lunedì 1 agosto 2022) Una semplice statistica è bastata a trasformare una malattia infettiva in uno stigma nei confronti della comunità omosessuale. Nulla di nuovo purtroppo, un déjà-vu che porta la mente agli anni '80 quando l'Aids... Leggi su europa.today (Di lunedì 1 agosto 2022) Una semplice statistica è bastata a trasformare una malattia infettiva in uno stigma nei confronti della comunità omosessuale. Nulla di nuovo purtroppo, un déjà-vu che porta la mente agli anni '80 quando l'Aids...

ENBYD1SASTER : ovviamente tutto /sarcastico, sono trans e vergine niente gayolo delle scimmie per me, però seriamente… perché dove… - Alepigna_ : @Fotosintetico_ @lalienospacejay @vitadavip E come può gayolo delle scimmie creare odio? Solo per i bigotti può cre… - linus1984_sunil : Il gayolo delle scimmie è una delle cose più tristi che ho letto negli ultimi tempi. - fdrc_txt : @CR7_GOAT_ @PercheCazzo C’è chi generalizza, come i simpaticoni del Gayolo delle scimmie. C’è anche chi generalizza… - MartinaDibbi : @maurizione2022 Va bene, avvaloriamo la sua tesi allora! Se si tratta di Gayolo delle scimmie, di conseguenza virus… -

Bassetti e il vaiolo delle scimmie: "Raccomandiamo il vaccino ai gay" Intanto su Twitter è nato l'hashtag 'Gayolo delle scimmie', dove omofobi, fascisti e fan di Putin danno libero sfogo alla loro ignoranza. Che il vaiolo delle scimmie non sia un virus 'dei gay' ...