Gastech sbarca a Milano Di cosa si parlerà alla 50esima edizione del Forum

(Di lunedì 1 agosto 2022) Che il gas sia al centro dell’agenda della politica, non solo italiana, lo raccontano i giornali tutti i giorni, con maggiore enfasi da quando l’invasione russa dell’Ucraina ha portato Mosca a usare le sue risorse come strumenti di ricatto per l’Occidente. Ecco allora che ladi, fiera internazionale dedicata all’industria del gas naturale, del Gnl, dell’idrogeno e delle soluzioni a basse emissioni di carbonio, che si terrà dal 5 all’8 settembre apotrà essere lo scenario perfetto per parlare del nuovo panorama energetico, la sua sicurezza e le nuove frontiere in questo ambito. A partecipare, per questa, saranno 300 ceo e opinion leader, 4.000 delegati, 38.000 rappresentanti, 750 espositori distribuiti in 16 padiglioni nazionali che presenteranno le ultime ...