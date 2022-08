Gabriella Carsano, la mamma a cui tolsero la figlia perchè troppo anziana, è morta “Uccisa gli assistenti sociali”, dice il marito (Di lunedì 1 agosto 2022) Gabriella Carsano, salita agli onori delle cronache per aver partorito in età avanzata, è deceduta a 68 anni. Il marito inveisce contro gli assistenti sociali che tolsero loro la bambina. Esiste un’età giusta per aver un figlio? Forse no. Ma la biologia impone a tutti – e a tutte – dei paletti. Gabriella Carsano e L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 1 agosto 2022), salita agli onori delle cronache per aver partorito in età avanzata, è deceduta a 68 anni. Ilinveisce contro glicheloro la bambina. Esiste un’età giusta per aver un figlio? Forse no. Ma la biologia impone a tutti – e a tutte – dei paletti.e L'articolo proviene da Leggilo.org.

