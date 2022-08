Fusione Linkem Tiscali | nasce un unico operatore | ecco cosa cambia per i clienti

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 1 agosto 2022) A partire dall’1 agosto le due compagnie telefonichesi fondono ufficialmente divenendo un solo, 1/8/2022 – Computermagazine.itNegli scorsi mesi è stata comunicata l’ufficialità dell’accordo e l’approvazione del nuovo, e in queste ore il nuovo “gruppo” è entrato in azione a tutti gli effetti:per i? Andiamo a scoprirlo nel dettaglio. Il nuovo gruppo di operatori di telefonia sarà il quinto in assoluto in Italia nonché il primo per accessi ultrabroadband nell’offerta di servizi FTTH e FWA, e i varicontinueranno ad usare il serviziosenza ...