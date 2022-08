Forza Italia, un coordinamento per le politiche: ecco chi ne fa parte (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Forza Italia in provincia di Salerno punta su un coordinamento provinciale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Il coordinamento che supplirà all’assenza di un coordinatore provinciale (manca un nome dalla scomparsa di Enzo Fasano) è stato ufficializzato questa mattina nel corso di una conferenza stampa al bar Moka alla presenza dei vertici regionali del partito di Berlusconi che dovrà fare a meno di Mara Carfagna, il ministro del Sud, salernitana che ha deciso di candidarsi con Calenda, in segno di protesta contro il partito artefice della caduta del Governo nel quale il ministro stava lavorando tanto e bene. Martusciello e De Siano non hanno espresso preoccupazioni per la scelta e l’assenza della Carfagna rispondendo ai giornalisti, ma non ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –in provincia di Salerno punta su unprovinciale in vista delle elezionidel 25 settembre. Ilche supplirà all’assenza di un coordinatore provinciale (manca un nome dalla scomparsa di Enzo Fasano) è stato ufficializzato questa mattina nel corso di una conferenza stampa al bar Moka alla presenza dei vertici regionali del partito di Berlusconi che dovrà fare a meno di Mara Carfagna, il ministro del Sud, salernitana che ha deciso di candidarsi con Calenda, in segno di protesta contro il partito artefice della caduta del Governo nel quale il ministro stava lavorando tanto e bene. Martusciello e De Siano non hanno espresso preoccupazioni per la scelta e l’assenza della Carfagna rispondendo ai giornalisti, ma non ...

elio_vito : Forza Italia mi aveva chiamato a rapporto perché avevo criticato Berlusconi su Putin. Meloni mi aveva scritto per d… - Antonio_Tajani : Ci vediamo tra poco a @Mezzorainpiu ospite di Lucia Annunziata. Parliamo di programmi e di come vogliamo governare… - simonebaldelli : La proposta avanzata dal coordinatore di @forza_italia @Antonio_Tajani di votare anche lunedì 26 settembre serve p… - GIANELL94784852 : @RaiNews @LaStampa @ilgiornale @paolopetrecca1 @Quirinale @amendolaenzo @VittorioMacioce @chiaraburtulo @e_gialli… - Stefano___1970 : @confundustria Mariastella Gelmini: “Lasciare Forza Italia per andare in Azione di Calenda è stata una scelta di co… -