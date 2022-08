Forte crescita del turismo in Sardegna, Solinas: “Grande risultato” (Di lunedì 1 agosto 2022) CAGLIARI – “I dati sugli arrivi a luglio, confermano il trend positivo registrato nel mese precedente. Oltre 1,3 milioni i passeggeri sbarcati nei porti e negli aeroporti, in crescita rispetto al 2021 e in aumento anche rispetto al 2019, con un dato superiore del 6,5% rispetto al periodo pre-pandemia che segna così un importante recupero. Sono numeri che confermano la Forte attrattività della nostra regione e la dinamicità del comparto turistico che resta competitivo nonostante le incertezze sul panorama internazionale”. Così il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, che esprime soddisfazione per l’andamento generale della stagione turistica. A luglio gli scali navali registrano complessivamente oltre 607mila arrivi con un incremento del 14% rispetto al 2021 e del 6,92% rispetto al 2019, un dato che si ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 1 agosto 2022) CAGLIARI – “I dati sugli arrivi a luglio, confermano il trend positivo registrato nel mese precedente. Oltre 1,3 milioni i passeggeri sbarcati nei porti e negli aeroporti, inrispetto al 2021 e in aumento anche rispetto al 2019, con un dato superiore del 6,5% rispetto al periodo pre-pandemia che segna così un importante recupero. Sono numeri che confermano laattrattività della nostra regione e la dinamicità del comparto turistico che resta competitivo nonostante le incertezze sul panorama internazionale”. Così il presidente della Regione, Christian, che esprime soddisfazione per l’andamento generale della stagione turistica. A luglio gli scali navali registrano complessivamente oltre 607mila arrivi con un incremento del 14% rispetto al 2021 e del 6,92% rispetto al 2019, un dato che si ...

