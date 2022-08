Flavio Briatore la figlia Leni per la prima volta sui social ecco la foto della famiglia allargata

LordSamaa : @AstonMartinF1 Sign Flavio Briatore and Padre de la Rosa - rtl1025 : ?? 'La migliore #pizza d'#Italia costa 6 euro? Mi fa piacere ma noi giochiamo in un altro campionato. Io non ho piz… - NotSantos7 : @94Nithusan @SamuPlan @AlpineF1Team Flavio Briatore - infoitcultura : Nathan Falco a Capri con Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore - trendingnewsss : Flavio Briatore, la prima foto con entrambi i figli: insieme a Leni, Nathan Falco ed Elisabetta Gregoraci -

Weekend da tenero papà perche sui social si è mostrato in compagnia di entrambi i figli: Nathan Falco e Leni Klum. Oggi, probabilmente, sarà tornato in Sardegna a controllare il suo Billionaire, ma...Il giornale ha infatti svelato che l'ex moglie distarebbe frequentando un uomo. C'è da dire che il diretto interessato non è estraneo al mondo dello spettacolo ed l'ex fidanzato di ...Flavio Briatore difende il locale di via Veneto: “Nostra non è pizzeria con tovagliolini di carta ma locale esclusivo” ...(Adnkronos) – ”La migliore pizza di Italia costa 6 euro Mi fa piacere ma noi giochiamo in un altro campionato. Io non ho pizzerie con i tovagliolini di carta ma ho ristoranti di lusso”. Così Flavio B ...