Firenze: alla Limonaia di Villa Strozzi «Stenterello Film Festival». Con proiezioni a ingresso libero (Di lunedì 1 agosto 2022) In anteprima, il Film tratto dal fortunato spettacolo teatrale di Andrea Muzzi «All'alba perderò», ironica carrellata sui più grandi campioni del fallimento L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 1 agosto 2022) In anteprima, iltratto dal fortunato spettacolo teatrale di Andrea Muzzi «All'alba perderò», ironica carrellata sui più grandi campioni del fallimento L'articolo proviene daPost.

KhronosOne : @Giulio_Firenze @SirioTesori intanto mi sto preparando per i 40° di questa settimana, una cosa alla volta ???? - AnsaRomaLazio : Incendio negli studios di Cinecittà, fiamme vicino alla casa del Grande Fratello. Distrutta la scenografia della 'F… - augustoowell : @avonsbusker amo c’è stato un problema alla stazione di firenze, ne è passato uno un’ora dopo ma non so se riesco a prendere il volo - LArcidiaco : @Giulio_Firenze Questa ti garberà. Sono le anomalie mensili dall'87..?? P.s alla fine avevi ragione... Daniele è dis… - _ValeD_ : Le fiamme a Cinecittà starebbero bruciando scenografie cinematografiche, come quelle di The Young Pope 2, i set che… -