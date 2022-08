Fiorentina, Italiano: «Milenkovic in panchina contro il Galatasaray? Vi spiego» (Di lunedì 1 agosto 2022) L’allenatore della Fiorentina Italiano ha spiegato il perché di Milenkovic in panchina contro il Galatasaray Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno al termine dell’amichevole persa 2-1 contro il Galatasaray spiegando anche l’esclusione di Nikola Milenkovic che ha fatto scalpore. Milenkovic IN panchina – «Abbiamo fatto scelte in funzione anche della prossima amichevole. Non mi sono piaciuti gli errori di approccio alla gara, poi non abbiamo concesso praticamente nulla al Galatasaray se non quattro tiri. Non dobbiamo commettere errori, poi se gli avversari sono bravi a crearsi le occasioni la cosa è ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) L’allenatore dellaha spiegato il perché diinilVincenzo, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno al termine dell’amichevole persa 2-1ilspiegando anche l’esclusione di Nikolache ha fatto scalpore.IN– «Abbiamo fatto scelte in funzione anche della prossima amichevole. Non mi sono piaciuti gli errori di approccio alla gara, poi non abbiamo concesso praticamente nulla alse non quattro tiri. Non dobbiamo commettere errori, poi se gli avversari sono bravi a crearsi le occasioni la cosa è ...

