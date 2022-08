Film Netflix a Castro: due auto distrutte (come da copione) e martedì una finirà nel lago (Di lunedì 1 agosto 2022) Castro. Riprese iniziate e litoranea dell’Alto Sebino blindata. Tra le prime scene girate lunedì 1° agosto per il Film ‘The Old Guard 2’ – con le star hollywoodiane Charlize Theron, Uma Thurman e l’italiano Luca Marinelli – c’è una lunga scena di inseguimento con tanto di schianto. E la testimonianza della buona riuscita sono i due carri attrezzi diretti verso il parcheggio ex Lucchini di Castro, dove è allestito il quartier generale, con tanto di auto distrutte. Si tratta di un Suv Range Rover e una fuoriserie Nissan. Nella giornata di lunedì la strada resterà chiusa fino alle 21 dal ponte del Borlezza a Castro al km 3+500. Da stasera alle 22 fino a poco prima di mezzanotte di giovedì, il set si sposta dall’area surfisti a Solto Collina, in località Gre, fino al parcheggio di via ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 agosto 2022). Riprese iniziate e litoranea dell’Alto Sebino blindata. Tra le prime scene girate lunedì 1° agosto per il‘The Old Guard 2’ – con le star hollywoodiane Charlize Theron, Uma Thurman e l’italiano Luca Marinelli – c’è una lunga scena di inseguimento con tanto di schianto. E la testimonianza della buona riuscita sono i due carri attrezzi diretti verso il parcheggio ex Lucchini di, dove è allestito il quartier generale, con tanto di. Si tratta di un Suv Range Rover e una fuoriserie Nissan. Nella giornata di lunedì la strada resterà chiusa fino alle 21 dal ponte del Borlezza aal km 3+500. Da stasera alle 22 fino a poco prima di mezzanotte di giovedì, il set si sposta dall’area surfisti a Solto Collina, in località Gre, fino al parcheggio di via ...

Zia_Paa : @laManuTecnica @LuciaLibri @annalisadesi @daesiderio @SerenaMatata @stefy937 @OBIWANZSWIFT @CampusMichela @EEvienia… - quinniejo : @BlowbackFranz @Joelomlquinn @Fraaaaaaaaa58 Esatto, il film di Sorrentino è tipo il suo preferito su Netflix. Poi o… - GgvfLucien : @Retroeggs Non saprei, ieri per trovarlo in streaming avrò cercato in venti siti lol. Legalmente fooorse lo trovi s… - sarabarbone_ : RT @sunflowersv: #sottoilsolediamalfi n°1 su netflix tra i film più visti ed il merito va solo a lui: - itslelita : RT @martyspace97: Forse il più bel film romantico che abbia partorito netflix. #PurpleHearts #PurpleHeartsNetflix -