Filippo Ferlazzo, chi è l’uomo che ha ucciso l’ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu a Civitanova Marche (Di lunedì 1 agosto 2022) Chi è Filippo Ferlazzo, l’uomo che ha ucciso l’ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu a Civitanova Marche pestandolo fino al sopraggiungere della morte. A quanto si apprende, il killer avrebbe problemi psichiatrici. Filippo Ferlazzo: “Sono invalido al 100%. Ho problemi psichiatrici: sono bipolare e borderline” l’ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu, 39 anni, è stato pestato a morte dall’operaio Filippo Ferlazzo, 32 anni, a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Il 32enne è stato prontamente rintracciato e arrestato per omicidio volontario e rapina ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 1 agosto 2022) Chi èche hapestandolo fino al sopraggiungere della morte. A quanto si apprende, il killer avrebbe problemi psichiatrici.: “Sono invalido al 100%. Ho problemi psichiatrici: sono bipolare e borderline”, 39 anni, è stato pestato a morte dall’operaio, 32 anni, a, in provincia di Macerata. Il 32enne è stato prontamente rintracciato e arrestato per omicidio volontario e rapina ...

robertosaviano : Guardare e non intervenire. Non fuggire, ma fermarsi a fotografare. Quello che è accaduto a #civitanovamarche ad Al… - Agenzia_Ansa : Parla l'avvocata Roberta Bizzarri, legale di Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo. Al gip 'ha chiarito che non c'è sta… - fanpage : Mentre Filippo Ferlazzo uccideva Alika Ogorchukwu nel centro di #CivitanovaMarche decine di persone hanno visto, co… - infoitinterno : Omicidio Alika, l’avvocato di Filippo Ferlazzo chiede la perizia psichiatrica - Lucavad72 : RT @Agenzia_Ansa: Parla l'avvocata Roberta Bizzarri, legale di Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo. Al gip 'ha chiarito che non c'è stata alc… -