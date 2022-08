Fi: lascia per Azione anche il deputato Paolo Russo (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il parlamentare Paolo Russo lascia dopo 27 anni il gruppo di Forza Italia e aderisce ad Azione, come anticipato da Anteprima24. Russo, 62 anni ed è dirigente medico della divisione oculistica dell’ospedale Monaldi di Napoli, ha militato dapprima nel Psdi e poi, quando il partito fu sciolto, in Forza Italia, partito al quale aderì fin dalla prima ora. deputato dal 1996 è stato presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e della commissione Agricoltura della Camera dei deputati oltre che presidente del Comitato per la legislAzione. Nell’ultimo periodo ha affiancato il ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna come consigliere politico. La scelta di lasciare Forza ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il parlamentaredopo 27 anni il gruppo di Forza Italia e aderisce ad, come anticipato da Anteprima24., 62 anni ed è dirigente medico della divisione oculistica dell’ospedale Monaldi di Napoli, ha militato dapprima nel Psdi e poi, quando il partito fu sciolto, in Forza Italia, partito al quale aderì fin dalla prima ora.dal 1996 è stato presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e della commissione Agricoltura della Camera dei deputati oltre che presidente del Comitato per la legisl. Nell’ultimo periodo ha affiancato il ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna come consigliere politico. La scelta dire Forza ...

Esercito : Il tuo sogno è far parte dell’#EsercitoItaliano? Partecipa al concorso per Volontari in Ferma Prefissata di un anno… - robersperanza : La brutale uccisione di #AlikaOgorchukwu per strada a Civitanova Marche lascia esterrefatti. L’indifferenza è grav… - Agenzia_Ansa : Kiev accusa la Russia di abbandonare i corpi dei suoi soldati morti in Ucraina per evitare di pagare un risarciment… - FalcionelliFede : RT @ItalianNavy: #NaveSanGiusto lascia il porto di #Trieste pronta a dirigere verso la città di Spalato, in Croazia, che segnerà la seconda… - Valter41271244 : RT @Ale_ToddeM5S: Tajani, le tue affermazioni sono populiste. Dire che bisogna mettere in disparte i giovani per aiutare i pensionati, tagl… -