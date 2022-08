Fedez guida per la prima volta la sua nuova Ferrari | ecco come ha reagito Chiara Ferragni

(Di lunedì 1 agosto 2022)è sempre al centro dei gossip: non molte ore fa il rapper è salito a bordo e hato per lala sua. Con lui è salita anche la famosa influencer, sua moglie, la quale ha avuto una reazione simpatica ed inaspettata. La vettura, in parte erroneamente definita “elettrica” dalla ragazza, è una delle più potenti creazioni della factory di Maranello.: il rapper e sua mogliehanno fatto, non molte ore fa, un giro sul nuovo acquisto del cantante, unaSF90 Stradale grigia. Il box macchine dei Ferragnez dunque si amplia. La coppia ha celebrato l’arrivo della supercar dal cavallo nero con ...

AliceFatadey : La Vitto è il mio spirito guida, la amo ???? #Ferragnez @ChiaraFerragni @Fedez - earonemusic : ??- “La dolce vita” di Fedez, Tananai e Mara Sattei è anche questa settimana al comando della Classifica EarOne… - Fla96451414 : Come diceva Fedez prima di diventare il cane di Diavoletta87: “Un vecchio è un pericolo se guida una Mercedes/figur… - andreastoolbox : #Fedez si mostra alla guida della la sua nuova Ferrari (VIDEO) - Novella_2000 : Fedez sfreccia per Milano con il suo nuovo acquisto: una Ferrari! Il costo esorbitante -

Le immagini ritraggono poialladella vettura, anche un po' impacciato per la verità, e la moglie che non sembra proprio tranquillissima. La macchina in questione fa parte delle auto ...... loro, gli altri" Rocco Hunt con "Rivoluzione" Sangiovanni con "Cadere volare" Capo Plaza con "Hustle Mixtape" Classifica Fimi Singoli più venduti: "La dolce vita" ditorna in vetta Non solo la ...Nuovo acquisto in casa Ferragnez: oltre alla nuova casa ed al nuovo ufficio di Chiara, Fedez si è fatto un regalo da capogiro, guardate qua!Nella musica come nello sport servono talento e voglia di raggiungere il traguardo, e i protagonisti di X Factor 2022 confermano ...