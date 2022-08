Famiglia e norme si stanno sgretolando: ecco quali sono gli effetti devastanti (Di lunedì 1 agosto 2022) Ha suscitato sgomento la notizia della madre che ha lasciato incustodita la sua bimba di 18 mesi provocandone la morte per gli stenti conseguenti all'abbandono. Sconcertati da questa tragedia, in tanti si sono chiesti come una madre abbia potuto fare una cosa del genere senza provare il minimo turbamento, pentimento o rimorso. Nemmeno una lacrima di dolore. «Volevo stare con il mio uomo e capire se con lui avrei avuto un futuro». È questa l'agghiacciante risposta che la madre avrebbe dato agli inquirenti, nonostante fosse consapevole delle sue azioni. La natura umana, purtroppo, è imprevedibile e spesso fa emergere in modo crudele i suoi lati oscuri. Le violenze fisiche, sessuali ed emotive sui bambini sono un problema mondiale. Inoltre, dalle dichiarazioni fatte dalla madre, sembrerebbe che la bambina sia frutto di una relazione tra altre ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Ha suscitato sgomento la notizia della madre che ha lasciato incustodita la sua bimba di 18 mesi provocandone la morte per gli stenti conseguenti all'abbandono. Sconcertati da questa tragedia, in tanti sichiesti come una madre abbia potuto fare una cosa del genere senza provare il minimo turbamento, pentimento o rimorso. Nemmeno una lacrima di dolore. «Volevo stare con il mio uomo e capire se con lui avrei avuto un futuro». È questa l'agghiacciante risposta che la madre avrebbe dato agli inquirenti, nonostante fosse consapevole delle sue azioni. La natura umana, purtroppo, è imprevedibile e spesso fa emergere in modo crudele i suoi lati oscuri. Le violenze fisiche, sessuali ed emotive sui bambiniun problema mondiale. Inoltre, dalle dichiarazioni fatte dalla madre, sembrerebbe che la bambina sia frutto di una relazione tra altre ...

