F1, Toto Wolff: “La Ferrari ha sbagliato la sua strategia per come ha gestito il venerdì” (Di lunedì 1 agosto 2022) La strategia della Ferrari è diventata oggetto di studio dopo il GP d’Ungheria, tredicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Le decisioni del muretto box della Rossa, sulla corsa del monegasco Charles Leclerc, ha fatto parlare e continua a far discutere addetti ai lavori e non. Perfino Max Verstappen, Lewis Hamilton e George Russell sono stati pizzicati nel retropodio a scherzare sulle gomme dure scelte dal team di Maranello per la sua prima guida. A domanda sull’argomento, ha risposto anche il Team Principal, Toto Wolff, che ha dato una chiave di lettura interessante rispetto a quanto fatto dalla scuderia del Cavallino Rampante nel corso del fine-settimana. Il riferimento del manager austriaco è relativo al primo giorno di prove libere. “In gara la Ferrari non aveva alternative. Non avevano più le ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) Ladellaè diventata oggetto di studio dopo il GP d’Ungheria, tredicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Le decisioni del muretto box della Rossa, sulla corsa del monegasco Charles Leclerc, ha fatto parlare e continua a far discutere addetti ai lavori e non. Perfino Max Verstappen, Lewis Hamilton e George Russell sono stati pizzicati nel retropodio a scherzare sulle gomme dure scelte dal team di Maranello per la sua prima guida. A domanda sull’argomento, ha risposto anche il Team Principal,, che ha dato una chiave di lettura interessante rispetto a quanto fatto dalla scuderia del Cavallino Rampante nel corso del fine-settimana. Il riferimento del manager austriaco è relativo al primo giorno di prove libere. “In gara lanon aveva alternative. Non avevano più le ...

