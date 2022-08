F1 | Max Verstappen può già correre da ragioniere E Ferrari rischia il sorpasso da Mercedes entro fine anno…

(Di lunedì 1 agosto 2022) Anche la Formula Uno va in ferie. La pausa agostana è ormai diventata una tradizione per il Circus che, dopo un periodo frenetico, si appresta a tirare il fiato. Nei prossimi tre weekend non si correrà, dopodiché si tornerà in azione il 26-28 agosto a Spa-Francorchamps. Si parte per le vacanze con un Mondiale ormai indirizzato verso Maxe la Red Bull, forti di un vantaggio solidissimo nelle rispettive classifiche iridate. L’olandese ha 80 punti su Charles Leclerc, mentre il Drink Team ne vanta 97 sul Cavallino Rampante. Il dato davvero significativo è rappresentato dal fatto che il monegasco non sia neppure più padrone del proprio destino. Difatti mancano nove gare alladella stagione e il ventiquattrenne del Principato non avrebbe la certezza di laurearsi Campione neppure raccogliendo il massimo teorico a sua disposizione. Se Leclerc ...

I GP da disputare sono ancora nove, ma gli 80 punti di vantaggio disuonano come una condanna per Leclerc, che prima di staccare la spina per qualche settimana ha comunque voluto ...'Fail 20' . Per due volte l'ingegnere di pista Gianpiero Lambiase ha comunicato questo reset anella speranza di risolvere un problema che stava dando parecchie preoccupazioni al campione del mondo in carica nel primissimi giri del Gran Premio d'Ungheria. ' Ragazzi che ca**o sta ...Il pilota olandese della Red Bull in conferenza stampa ha sottolineato che l'errore della Scuderia di Maranello è stato montare le gomme dure a Charles Leclerc ...Ungheria 2022, la gara delle rimonte: Max Verstappen vince partendo dalla decima posizione dopo il problema di potenza avuto in qualifica e piazza un colpo probabilmente decisivo in chiave mondiale. L ...