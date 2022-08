F1, la presa in giro di cattivo gusto si Verstappen e Hamilton alla Ferrari. Ride bene chi ride ultimo… (Di lunedì 1 agosto 2022) Siamo al giro di boa del Mondiale 2022 di F1 e la Ferrari ha chiuso non nel modo in cui si sarebbe augurata. L’esito del GP d’Ungheria ha riservato un quarto e sesto posto, con lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc, quando le ambizioni erano addirittura quelle di andare a fare una doppietta. Il weekend, invece, è stato all’insegna dell’amarezza sotto tutti i punti di vista. In primis, la prestazione della macchina non è stata quella attesa, soprattutto per quanto riguarda Sainz. L’iberico si è lamentato del bilanciamento della monoposto, con il team non in grado di adattarsi ai cambiamenti climatici che si erano verificati da venerdì a sabato e riverberatisi domenica. Nei fatti la F1-75 con il caldo volava, mentre con le basse temperature degradava in maniera eccessiva le gomme, soprattutto con lo spagnolo. Discorso un po’ diverso con ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) Siamo aldi boa del Mondiale 2022 di F1 e laha chiuso non nel modo in cui si sarebbe augurata. L’esito del GP d’Ungheria ha riservato un quarto e sesto posto, con lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc, quando le ambizioni erano addirittura quelle di andare a fare una doppietta. Il weekend, invece, è stato all’insegna dell’amarezza sotto tutti i punti di vista. In primis, la prestazione della macchina non è stata quella attesa, soprattutto per quanto riguarda Sainz. L’iberico si è lamentato del bilanciamento della monoposto, con il team non in grado di adattarsi ai cambiamenti climatici che si erano verificati da venerdì a sabato e riverberatisi domenica. Nei fatti la F1-75 con il caldo volava, mentre con le basse temperature degradava in maniera eccessiva le gomme, soprattutto con lo spagnolo. Discorso un po’ diverso con ...

