F1, George Russell terzo nuovo poleman del 2022. I pianeti si allineano ogni 14 anni? I casi del 2008, 1994 e 1980… (Di lunedì 1 agosto 2022) Sabato 30 luglio 2022, George Russell è diventato il 105° uomo nella storia della Formula Uno ad aver realizzato una pole position. L’inatteso exploit del ventiquattrenne britannico all’Hungaroring ha generato una situazione molto particolare, poiché il giovane inglese è diventato il terzo pilota a ottenere la prima pole dalla carriera nell’arco di questo 2022. In precedenza avevano “rotto il ghiaccio” in qualifica anche Sergio Perez (Jeddah) e Carlos Sainz (Silverstone). Non è un evento banale, perché tre nuovi poleman nello stesso anno sono tanti ed è una dinamica che si è verificata raramente in passato. Anzi, se vogliamo dirla tutta, sembra quasi accadere seguendo una periodicità degna della volta celeste! Se andiamo a ritroso, tra il 2021 e il 2009 non troviamo ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) Sabato 30 luglioè diventato il 105° uomo nella storia della Formula Uno ad aver realizzato una pole position. L’inatteso exploit del ventiquattrenne britco all’Hungaroring ha generato una situazione molto particolare, poiché il giovane inglese è diventato ilpilota a ottenere la prima pole dalla carriera nell’arco di questo. In precedenza avevano “rotto il ghiaccio” in qualifica anche Sergio Perez (Jeddah) e Carlos Sainz (Silverstone). Non è un evento banale, perché tre nuovinello stesso anno sono tanti ed è una dinamica che si è verificata raramente in passato. Anzi, se vogliamo dirla tutta, sembra quasi accadere seguendo una periodicità degna della volta celeste! Se andiamo a ritroso, tra il 2021 e il 2009 non troviamo ...

ReganTarriot : RT @yleniaindenial1: il sorpasso di Charles Leclerc su George Russell da vedere e rivedere in loop perché semplicemente arte maestria sapie… - AlePassanti : Max #Verstappen 8 vittorie e 10 podi. Sergio #Perez 1 vittoria e 6 podi. George #Russell 0 vittorie e 5 podi. Lewis… - sarafeneri : RT @yleniaindenial1: il sorpasso di Charles Leclerc su George Russell da vedere e rivedere in loop perché semplicemente arte maestria sapie… - TUTTOINTER : RT @yleniaindenial1: il sorpasso di Charles Leclerc su George Russell da vedere e rivedere in loop perché semplicemente arte maestria sapie… - Klau_995 : RT @yleniaindenial1: il sorpasso di Charles Leclerc su George Russell da vedere e rivedere in loop perché semplicemente arte maestria sapie… -