F1 | Ferrari vanagloriosa Mai ti era mancato il rispetto dei rivali Oggi | invece | sei lo zimbello del Circus Puoi tollerarlo?

(Di lunedì 1 agosto 2022), cosa vuoi fare? La questione è di attualità dopo il Gran Premio d’Ungheria disputato ieri, autentico acme di due mesi neri. La parte iniziale del 2022 non era stata malvagia, anzi, tra il Bahrain e Miami la Scuderia di Maranello aveva avanzato concretamente la propria candidatura in ottica iridata. Cionondimeno, la seconda fase del Mondiale è stata un supplizio. Delle otto gare andate in scena tra la Spagna e l’Ungheria, il Cavallino Rampante ne ha vinte solo due, restando peraltro con un po’ di amaro in bocca in entrambi i casi. A Silverstone per la scelta di non richiamare Charles Leclerc quando è entrata la Safety Car, a Spielberg per il rogo della power unit di Carlos Sainz. La pausa estiva è provvidenziale, perché il team è in piena confusione. Le lacune a livello gestionale sono evidenti. Ognuno potrà anche avere le sue ragioni, ma a tutto c’è un limite ...