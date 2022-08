Estate: diabete, dalla tecnologia al kit farmaci decalogo per vacanze sicure (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos Salute) - Le vacanze sono importanti anche per la salute, ma spesso rappresentano una fonte di preoccupazioni per le persone con diabete, che in ogni caso, seguendo poche regole, possono rilassarsi senza rischi grazie soprattutto alle nuove tecnologie. Lo ricorda Francesca Pancani, medico di diabetologia dell'ospedale di Livorno Asl Toscana Nord-Ovest, responsabile ambulatorio per le tecnologie dedicate al diabete. "In Estate si moltiplicano le tentazioni a tavola, in palestra, nelle relazioni sociali e si aggiungono anche molte variabili legate agli spostamenti che complicano il controllo della glicemia e dell'insulina. Invito sempre i miei pazienti a prendersi una 'pausa consapevole' almeno una volta all'anno, nel rispetto però di alcune semplici regole", sottolinea l'esperta. "L'evoluzione ... Leggi su iltempo (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos Salute) - Lesono importanti anche per la salute, ma spesso rappresentano una fonte di preoccupazioni per le persone con, che in ogni caso, seguendo poche regole, possono rilassarsi senza rischi grazie soprattutto alle nuove tecnologie. Lo ricorda Francesca Pancani, medico di diabetologia dell'ospedale di Livorno Asl Toscana Nord-Ovest, responsabile ambulatorio per le tecnologie dedicate al. "Insi moltiplicano le tentazioni a tavola, in palestra, nelle relazioni sociali e si aggiungono anche molte variabili legate agli spostamenti che complicano il controllo della glicemia e dell'insulina. Invito sempre i miei pazienti a prendersi una 'pausa consapevole' almeno una volta all'anno, nel rispetto però di alcune semplici regole", sottolinea l'esperta. "L'evoluzione ...

