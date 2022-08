Esce un libro sull’evoluzione della reputazione lavorativa e non solo (Di lunedì 1 agosto 2022) MILANO – Da Giorgio Armani a Brunello Cucinelli, 61 contributi prestigiosi per capire meglio la reputazione. Esce oggi in libreria “Reputazioni”, il libro in edizione limitata di Joe Casini e Davide Ippolito con prefazione di Claudio Brachino, già direttore Mediaset. Il tentativo del libro è quello di inquadrare al meglio come si è evoluto il concetto di “reputazione” e in che modo si possa tutelarla, migliorarla e come questa rappresenti un valore imprescindibile per tutte le realtà intorno a noi, lavorative e non solo. Tra i contributi: gli chef Bruno Barbieri e Alessandro Borghese, il produttore Pietro Valsecchi, il Direttore Ice Antonino La Spina, gli imprenditori Andrea Casa, Piero Armenti, Nicola Pagani, Oscar Farinetti, Alex Carini, il giornalista Francesco Costa, il Vice ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 1 agosto 2022) MILANO – Da Giorgio Armani a Brunello Cucinelli, 61 contributi prestigiosi per capire meglio laoggi in libreria “Reputazioni”, ilin edizione limitata di Joe Casini e Davide Ippolito con prefazione di Claudio Brachino, già direttore Mediaset. Il tentativo delè quello di inquadrare al meglio come si è evoluto il concetto di “” e in che modo si possa tutelarla, migliorarla e come questa rappresenti un valore imprescindibile per tutte le realtà intorno a noi, lavorative e non. Tra i contributi: gli chef Bruno Barbieri e Alessandro Borghese, il produttore Pietro Valsecchi, il Direttore Ice Antonino La Spina, gli imprenditori Andrea Casa, Piero Armenti, Nicola Pagani, Oscar Farinetti, Alex Carini, il giornalista Francesco Costa, il Vice ...

Lopinionista : Esce un libro sull'evoluzione della reputazione lavorativa e non solo - MarcoStac : A tal proposito: ho iniziato a leggere Q, del Collettivo Luther* Blisset: consigliatissimo *realizzo solo ora che… - manu7010 : RT @striano18: ROSANERO, regia di Andrea Porporati esce nelle sale cinematografiche per tre giorni: 1, 2, 3 agosto. Con Salvatore Esposito,… - FrancaCavagnol2 : RT @FrancaCavagnol2: Esce oggi per @OrecchioAcerbo il mio primo libro per l'infanzia. Le illustrazioni, bellissime, sono di #GiovanniEmilio… - MartaPaci1 : RT @striano18: ROSANERO, regia di Andrea Porporati esce nelle sale cinematografiche per tre giorni: 1, 2, 3 agosto. Con Salvatore Esposito,… -