Elon Musk critica Biden per lo scambio di prigionieri con la Russia: "Liberiamo anche qui chi è dentro per cannabis" (Di lunedì 1 agosto 2022) L'imprenditore si è espresso sul tentativo del Presidente Usa di riportare a casa la cestista Brittney Griner, arrestata lo scorso febbraio a Mosca Leggi su repubblica (Di lunedì 1 agosto 2022) L'imprenditore si è espresso sul tentativo del Presidente Usa di riportare a casa la cestista Brittney Griner, arrestata lo scorso febbraio a Mosca

Agenzia_Ansa : Elon Musk è passato al contrattacco e ha presentato una causa contro Twitter dopo che il social media lo ha denunci… - Vanhacker : @Maria_Piera @ChiodiDonatella @elio_vito Capisci perché Elon Musk non ha comprato più questo covo di fake prezzolati a cottimo? ???? - LaStampa : Elon Musk critica Biden per lo scambio di prigionieri con la Russia: 'Liberiamo anche qui chi è dentro per cannabis… - ITItalianTech : Elon Musk critica Biden per lo scambio di prigionieri con la Russia: 'Liberiamo anche qui chi è dentro per cannabis… - aledeniz : @Sporty77001129 Se tutti i miei mesi fossero come Dicembre, sarei Elon Musk e sarei già arrivato su Marte :p Ma già… -