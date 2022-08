Elezioni:Renzi, noi puntiamo al 5%,costruiamo il terzo polo (Di lunedì 1 agosto 2022) "Ho fatto di tutto perché il Pd smettesse di essere il partito delle tasse. Lo scontro tra noi e il Pd oggi sta nelle idee, non sui seggi. Per questo noi lavoriamo a un terzo polo, diverso dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 1 agosto 2022) "Ho fatto di tutto perché il Pd smettesse di essere il partito delle tasse. Lo scontro tra noi e il Pd oggi sta nelle idee, non sui seggi. Per questo noi lavoriamo a un, diverso dalla ...

