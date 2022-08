Elezioni: Tajani,scelta ministri?Il criterio è la competenza (Di lunedì 1 agosto 2022) "Se tutto il centrodestra è d'accordo, si può indicare qualche nome anche se non si può indicare tutta la lista. Berlusconi sta riflettendo su alcune personalità importanti. Ovviamente nel rispetto ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 1 agosto 2022) "Se tutto il centrodestra è d'accordo, si può indicare qualche nome anche se non si può indicare tutta la lista. Berlusconi sta riflettendo su alcune personalità importanti. Ovviamente nel rispetto ...

Antonio_Tajani : Stiamo già lavorando ad un grande programma per l'Italia per costruire un governo di cdx, stabile e duraturo. Il… - CarloCalenda : @Antonio_Tajani E daje. Manca un mese e mezzo alla elezioni. Tieniti occupato. Scrivi un programma, pianta un alber… - BrandauerLudwig : Elezioni, Tajani: “Calenda? Ha cambiato 5-6 partiti, nessuna lezione da lui. Incoerente a imbarcare Gelmini e Carfa… - BrandauerLudwig : 'Non si voti solo il 25 settembre'. La proposta di Tajani per le elezioni - patchonki : Elezioni politiche 2022, Antonio Tajani lancia la proposta per il voto: non si voti solo il 25 settembre -