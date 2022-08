Elezioni, Tajani (Forza Italia): Abolire il reddito di cittadinanza e ripartire da chi ha veramente bisogno (Di lunedì 1 agosto 2022) Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, ospite di Radio 24 Mattino Estate, chiarisce il programma di Forza Italia, che va nella direzione di elevare le pensioni e di sostenere chi ne ha davvero bisogno. “Dobbiamo sostenere le famiglie più in difficoltà, quelle di pensionati che vivono con 3-400 euro, non dare il reddito di cittadinanza a chi ha 20 anni, sta davanti alla televisione e potrebbe andare a lavorare. Dobbiamo fare delle scelte legate alla reale necessità, così da recuperare 5-6-7 miliardi. Andrebbe ridisegnata tutta la politica di assistenza – sostiene Tajani – Abolire il reddito di cittadinanza e ripartire da zero aiutando chi ha ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 agosto 2022) Antonio, vicepresidente di, ospite di Radio 24 Mattino Estate, chiarisce il programma di, che va nella direzione di elevare le pensioni e di sostenere chi ne ha davvero. “Dobbiamo sostenere le famiglie più in difficoltà, quelle di pensionati che vivono con 3-400 euro, non dare ildia chi ha 20 anni, sta davanti alla televisione e potrebbe andare a lavorare. Dobbiamo fare delle scelte legate alla reale necessità, così da recuperare 5-6-7 miliardi. Andrebbe ridisegnata tutta la politica di assistenza – sostieneildida zero aiutando chi ha ...

