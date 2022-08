Elezioni | Scalfarotto | ' no a riedizioni Unione | Terzo polo indebolisce destra'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Una crisi di governo sciagurata, causata dall'irresponsabilità di Conte, Salvini e Berlusconi ha portato a una campagna elettorale improvvisa: le forze politiche devono affrontare situazioni complicate, prima fa tutte quelle delle alleanze". Così il sottosegretario all'interno Ivannel suo podcast 'In Viaggio per Itaca' in onda alle 17 su Radio Leopolda. "Nella coalizione di centroci sono problemi legati al posizionamento internazionale, con il nodo dell'atlantismo. Nell'altro campo vedremo se Calenda deciderà di allearsi con il Pd e con la sua 'strategia aritmetica', quella del voto in più per contrastare la Meloni. Una strategia molto problematica perché comporta la convivenza di forze totalmente diverse: si fa veramente fatica a capire una coalizione che va da Brunetta a Fratoianni e non saranno certo ...