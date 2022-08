Elezioni: Renzi, 'vogliamo raccogliere 100mila euro di donazioni' (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago (Adnkronos) - "Sotto il profilo economico vogliamo raccogliere centomila euro di piccole donazioni da tanti amici, con versamenti anche di 5-10 €". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews a proposito della campagna elettorale. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago (Adnkronos) - "Sotto il profilo economicocentomiladi piccoleda tanti amici, con versamenti anche di 5-10 €". Lo scrive Matteonella sua ultima enews a proposito della campagna elettorale.

repubblica : Elezioni, alleanze difficili. Sondaggio shock: solo l'un per cento degli elettori Pd apprezza l'operato di Renzi - Agenzia_Ansa : Renzi: 'Con questi schieramenti corro da solo al centro' #ANSA - Linkiesta : Se #Calenda e #Renzi decidono di rompere con il Pd, i cocci sono di Letta I dem non sono incolpevoli nelle incompr… - rosanna_toscano : RT @repubblica: Elezioni, alleanze difficili. Sondaggio shock: solo l'un per cento degli elettori Pd apprezza l'operato di Renzi https://t.… - MiaomiaoCh : RT @bezzifer: Elezioni 2022, Renzi: “No a Fratoianni-Di Maio, meglio soli” -