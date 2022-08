Elezioni politiche, alleanza di centrosinistra: oggi la risposta di Calenda a Letta (Di lunedì 1 agosto 2022) Resta ancora da sciogliere il nodo delle alleanze per il centrosinistra. oggi il segretario del Pd Enrico Letta e il leader di Azione Carlo Calenda si incontreranno per cercare un accordo. Non è piaciuta a nessun partito la proposta di Letta di introdurre una tassa di successione per i multimiliardari per finanziare una quota per L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Resta ancora da sciogliere il nodo delle alleanze per ilil segretario del Pd Enricoe il leader di Azione Carlosi incontreranno per cercare un accordo. Non è piaciuta a nessun partito la proposta didi introdurre una tassa di successione per i multimiliardari per finanziare una quota per L'articolo proviene da Inews24.it.

fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - Mov5Stelle : La regola non cambia: alle prossime elezioni politiche non troverete, tra i candidati del M5S, chi ha già svolto du… - ItalyMFA : #Politiche2022 ??? Sei un elettore temporaneamente fuori dall'Italia, per almeno 3 mesi, e vuoi votare all’estero?… - underscorner : RT @ItalyMFA: #Politiche2022 ??? Sei un elettore temporaneamente fuori dall'Italia, per almeno 3 mesi, e vuoi votare all’estero? Informa il… - alessandra6517 : RT @RedditCittadini: @strange_days_82 @alessandra6517 ALLE #ELEZIONI #POLITICHE #ITALIA DEL 25/09/2022 NON VI #VOTO SIETE TUTTI UNA MASSA… -