**Elezioni: occhi M5S puntati su nuovo 'round' regole, amarezza big su deroghe in arrivo** (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - Dovrebbero arrivare oggi, al più tardi domani. Le regole di ingaggio per aspiranti deputati e senatori M5S sono in stesura, con 'spiragli' per chi temeva la forche caudine delle norme, stringenti, del Movimento della prima ora. Ma, come raccontato dall'Adnkronos, dopo la linea dura sul tetto dei due mandati sembrano ora aprirsi spiragli nella 'trattativa' tra Beppe Grillo, Giuseppe Conte e il comitato di garanzia sulle regole per le candidature. Si va verso un allargamento delle maglie, dopo giorni in cui il garante voleva tenere intatte le vecchie regole. E invece pare che Grillo nelle ultime ore ci abbia ripensato e sia pronto a cedere sia sui capilista -lasciando a Conte voce in capitolo- sia sul principio di territorialità, vale a dire la vecchia regola grillina per cui ci si candida nelle file del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - Dovrebbero arrivare oggi, al più tardi domani. Ledi ingaggio per aspiranti deputati e senatori M5S sono in stesura, con 'spiragli' per chi temeva la forche caudine delle norme, stringenti, del Movimento della prima ora. Ma, come raccontato dall'Adnkronos, dopo la linea dura sul tetto dei due mandati sembrano ora aprirsi spiragli nella 'trattativa' tra Beppe Grillo, Giuseppe Conte e il comitato di garanzia sulleper le candidature. Si va verso un allargamento delle maglie, dopo giorni in cui il garante voleva tenere intatte le vecchie. E invece pare che Grillo nelle ultime ore ci abbia ripensato e sia pronto a cedere sia sui capilista -lasciando a Conte voce in capitolo- sia sul principio di territorialità, vale a dire la vecchia regola grillina per cui ci si candida nelle file del ...

TizianaFerrario : #Elezioni:E mentre i soliti politici narcisi parlano di sciocchezze e promettono cose irrealizzabili al di là del… - nadiafabbri1 : RT @intuslegens: Penso al popolo con le lacrime agli occhi. Ci hanno tolto tutto: moneta, sanità, scuola, industria, libertà. Non decidiamo… - deusoy : RT @intuslegens: Penso al popolo con le lacrime agli occhi. Ci hanno tolto tutto: moneta, sanità, scuola, industria, libertà. Non decidiamo… - Rosita17232451 : RT @intuslegens: Penso al popolo con le lacrime agli occhi. Ci hanno tolto tutto: moneta, sanità, scuola, industria, libertà. Non decidiamo… - Carlo46393461 : RT @ciaomarina: Ma si, lasciamo vincere le elezioni a #laPeggiore_DESTRA_diSempre . Si ritroveranno a governare in uno dei momenti peggiori… -