Elezioni | nasce ' Italia sovrana e popolare'

LorettaChiara : Do la soluzione! - World24New : #Puzzer ('ve lo firmo col sangue che io ad elezioni non andrò mai... ') si candida con Italexit di #Paragone????????????… - infoitinterno : Elezioni, nasce il terzo polo? Chi può farne parte e cosa dicono i sondaggi - moneypuntoit : ?? Elezioni, nasce il terzo polo? Chi può farne parte e cosa dicono i sondaggi ?? - alfre_i : RT @Geronim22285766: Elezioni, Granato: nasce ‘Italia sovrana e popolare’ contro agenda Draghi -

"Contro la Nato, contro l'euro, la dittatura sanitaria" e' questo il programma di Italia sovrana e popolare lanciata dal segretario del Pci Marco Rizzo e presentata oggi in Senato. "Saremo in ...Il nuovo soggetto politicodall'unione di Insieme per il futuro , il gruppo parlamentare nato ...partito di Tabacci permette alla nuova formazione di Di Maio di partecipare alle prossime..."Contro la Nato, contro l'euro, la dittatura sanitaria" e' questo il programma di Italia sovrana e popolare lanciata dal segretario del Pci Marco Rizzo e presentata oggi in Senato. "Saremo in ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...