Elezioni, Nardella: 'I sindaci saranno la grande novità della campagna elettorale' (Di lunedì 1 agosto 2022) "La vera novità di questa campagna elettorale saranno i sindaci del centrosinistra, i sindaci democratici perché in questa campagna che già si annuncia rissosa, per certi aspetti anche troppo faziosa ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 agosto 2022) "La veradi questadel centrosinistra, idemocratici perché in questache già si annuncia rissosa, per certi aspetti anche troppo faziosa ...

metaanto : @DarioNardella a #controcorrente : gli italiani quando andranno a votare non dimenticheranno chi ha fatto cadere… - Laura_Blixen : Ottimo @gparagone a #controcorrente malgrado interruzioni della conduttrice con voce da cornacchia, di #mughini… - caroletta71 : Nardella: «Coi sindaci in campo possiamo vincere. A Palazzo Chigi? Io vedrei bene Letta» - - GoldFine74 : #EnricoStaiSereno #elezioni #Renzi - #Nardella dixit: «Coi sindaci in campo possiamo vincere. A #PalazzoChigi? Io v… - agenziaimpress : Verso le elezioni. Nardella, i sindaci saranno la prima linea dei Dem -