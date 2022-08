Elezioni: Letta, 'diritto tribuna a tutte anime centrosinistra, così si costruisce alternativa' (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Noi crediamo fortemente nello spirito di coalizione e ci facciamo carico di dare rappresentanza a tutte le anime della coalizione. Questa nostra responsabilità non va dileggiata perche è un grande valore. Se non facessimo noi questo, sarebbe difficile trovare alleanze nel territorio per battere la destra. Non è che noi vogliamo dare diritto di tribuna a qualcuno perché ne condividiamo tutto il programma o tutte le idee ma vuole dire considerare l'importanza che le anime del centrosinistra abbiano presenza e che questa presenza sia corale". così Enrico Letta all'incontro con i sindaci Pd. "Perchè questa alternativa si costruisce se siamo in grado di convincere tutti e se si è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Noi crediamo fortemente nello spirito di coalizione e ci facciamo carico di dare rappresentanza aledella coalizione. Questa nostra responsabilità non va dileggiata perche è un grande valore. Se non facessimo noi questo, sarebbe difficile trovare alleanze nel territorio per battere la destra. Non è che noi vogliamo daredia qualcuno perché ne condividiamo tutto il programma ole idee ma vuole dire considerare l'importanza che ledelabbiano presenza e che questa presenza sia corale".Enricoall'incontro con i sindaci Pd. "Perchè questasise siamo in grado di convincere tutti e se si è ...

matteorenzi : La prima proposta del PD di Letta per queste elezioni è aumentare le tasse di successione. Pagare anche per la mort… - Linkiesta : Se #Calenda e #Renzi decidono di rompere con il Pd, i cocci sono di Letta I dem non sono incolpevoli nelle incompr… - petergomezblog : Elezioni, Calenda a Letta: “Abbiamo chiesto il minimo sindacale. Se risposta sarà no, la responsabilità della rottu… - TV7Benevento : **Elezioni: Letta a Calenda, 'accordo elettorale per alternativa vincente alla destra'** - - TV7Benevento : **Elezioni: Letta, 'testimone da Draghi a destre sovraniste contraddizione da evitare'** - -