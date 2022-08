**Elezioni: Letta a Calenda, 'accordo elettorale per alternativa vincente alla destra'** (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Abbiamo la responsabilità di stare insieme e fare un accordo elettorale che consente al nostro paese di avere un'alternativa vincente alla destra". Così Enrico Letta all'incontro con i sindaci Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Abbiamo la responsabilità di stare insieme e fare unche consente al nostro paese di avere un'". Così Enricoall'incontro con i sindaci Pd.

