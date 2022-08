Elezioni, Italexit e Alternativa correranno insieme: accordo tra Gianluigi Paragone e Pino Cabras (Di lunedì 1 agosto 2022) Gianluigi Paragone, leader di Italexit, ha annunciato in un video sui social l'accordo con Alternativa in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre: “Sono orgoglioso di avere Pino Cabras, di avere Francesco Forciniti e di avere tutti quegli altri ragazzi che come i nostri che hanno fatto un sacrificio, che hanno fatto un sacrificio elettorale. Questa è la forza che vogliono tenere fuori dal Parlamento, ma questa forza è forte perché nasce dal basso, è forte perché nasce dal popolo. Gli amici di Alternativa, con cui abbiamo fatto le battaglie insieme, stanno con noi e su questo simbolo ci sarà anche il simbolo di Alternativa”. Il matrimonio tra Italexit e ... Leggi su iltempo (Di lunedì 1 agosto 2022), leader di, ha annunciato in un video sui social l'conin vista dellepolitiche del 25 settembre: “Sono orgoglioso di avere, di avere Francesco Forciniti e di avere tutti quegli altri ragazzi che come i nostri che hanno fatto un sacrificio, che hanno fatto un sacrificio elettorale. Questa è la forza che vogliono tenere fuori dal Parlamento, ma questa forza è forte perché nasce dal basso, è forte perché nasce dal popolo. Gli amici di, con cui abbiamo fatto le battaglie, stanno con noi e su questo simbolo ci sarà anche il simbolo di”. Il matrimonio trae ...

gparagone : Lo conosciamo perché HA CURATO le persone. Andrea Stramezzi, un grande abbraccio per questo medico (vero), CANDIDA… - gparagone : #Puzzer ed altre novità che arriveranno... Costruiamo le liste #ItalExit per esserci, per stupire come sorpresa de… - Agenzia_Ansa : Il leader No pass, Puzzer, si candida con Italexit di Paragone. Con lui gli altri due fondatori del Comitato 'La ge… - mixc7 : RT @for19dan: #italexit #puzzer ve lo firmo col sangue che io ad elezioni non andrò mai... ?? - tempoweb : #Italexit e #Alternativa correranno insieme alle #elezioni: accordo tra Gianluigi #Paragone e Pino #Cabras… -