(Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - La serrata tabella di marcia verso il voto infiamma le polemiche su quali partiti o movimenti debbano raccogliere le firme per presentare una lista e chi invece sia esentato da quest'onere. "I criteri per ottenere ledalla raccolta delle firme sono fissati dalla. Mentre infatti la regola generale è che chi voglia presentarsi alledebba raccogliere un certo numero di sottoscrizioni per presentare le candidature, il legislatore ha previsto dellesul presupposto che alcuni soggetti politici abbiano già dimostrato la propria rappresentatività nel Paese. Il problema è che nella realtà alcuni di questi soggetti che avevano avuto in passato l'esenzione sono in realtà raggruppamenti di partiti, ciascuno dei quali adesso rivendica una specifica esenzione per se. ...

LocalPage3 : Elezioni, Guzzetta: 'Moltiplicazione esenzioni è violazione della legge' - italiaserait : Elezioni, Guzzetta: “Moltiplicazione esenzioni è violazione della legge” - LiberoReporter : Elezioni, Guzzetta: “Nulla osta ai Governatori di candidarsi senza rinunciare a incarico” - Gaebaldi : Elezioni, Guzzetta: “Nulla osta ai Governatori di candidarsi senza rinunciare a incarico” - lifestyleblogit : Elezioni, Guzzetta: 'Governatori si possono candidare senza prima rinunciare a incarico' - -

Adnkronos

... non potessero presentarsi allese non si fossero prima dimessi. Su questo tema è ... come dice la Corte, significa che non ci si può candidare per 'impedire - citala sentenza della ...... non potessero presentarsi allese non si fossero prima dimessi. Su questo tema è ... come dice la Corte, significa che non ci si può candidare per 'impedire - citala sentenza della ... Elezioni, Guzzetta: "Moltiplicazione esenzioni è violazione della legge" (Adnkronos) – La serrata tabella di marcia verso il voto infiamma le polemiche su quali partiti o movimenti debbano raccogliere le firme per presentare una lista e chi invece sia esentato da quest’one ...“I presidenti di regione si possono candidare senza rinunciare al loro incarico. Lo ha sancito la Corte costituzionale nel 1993”. Lo dice all’Adnkronos Giovanni Guzzetta, costituzionalista e professor ...